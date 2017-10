Amersfoorts bedrijfje strijkt subsidie voor groene buurten op

Met het project ‘Groen aan de Buurt’ stimuleert de provincie Utrecht inwoners om hun buurt te vergroenen. Ze kunnen met de subsidie bijvoorbeeld een paddenpoel of een vlindertuin aanleggen of gereedschap aanschaffen om het groen in de buurt te onderhouden. Het idee is ook mensen uit een straat nader tot elkaar te brengen met zo’n project.

Voorwaarden

,,Als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet, draagt het bij aan de doelstelling’’, zegt een woordvoerder van de provincie. Ook Jaap Rodenburg van de NMU vindt het initiatief van Buurjongens geen probleem. ,,Het is misschien niet waar we in eerste instantie aan dachten toen we het project opzetten, maar het is een leuk product. Als dit subsidieaanvragen oplevert, vinden wij dat prima.’’