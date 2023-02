Amper klanten in eerste kassaloze supermarkt van Nederland, maar tóch worden diensten uitgebreid

met video Jantine heeft al 46 luisterboe­ken ingespro­ken en er is een héle grote kans dat jij haar stem ook kent

Ze is misschien wel de meest onzichtbare vrouw van Nederland. En tóch is de kans groot dat jij haar stem kent. Jantine van den Bosch (41) is stemactrice en genomineerd voor de titel Beste Voorlezer van Nederland. ,,Het is toch leuk, boeken lezen voor je werk?’’