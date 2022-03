Amper twee maanden na brute overval is het wéér raak bij restaurant: ‘Ja, ik heb gedacht aan stoppen’

VIDEO Restaurant overvallen op eerste avond dat ze weer open zijn: ‘We stoppen niet vanwege een paar losers’

Het is de eerste avond na de lockdown en Grieks restaurant Aphrodite in Utrecht mag eindelijk weer open. Maar dan staan er plotseling overvallers voor de neus van de twee jonge medewerksters. Ze dreigen met een wapen en doen een greep in de kassa. Wég is de feestelijke stemming vanwege de heropening van de horeca.

28 januari