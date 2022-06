Amper verkeershinder door werkzaamheden Galecopperbrug? Dat klopt, het begint nu pas écht

Versmalde rijbanen op zowel de parallelrijbaan als op de hoofdrijbaan richting Arnhem. En op alle rijstroken in deze richting maximaal 70 kilometer per uur, voor het eerst continu gecontroleerd via trajectcontrole.

Oponthoud

Wie vrijdagochtend over de A12 reed, had nog nauwelijks oponthoud, alleen op de parallelrijbaan stroopte verkeer wat op. Maar de wegwerkzaamheden op de A12 rond de Galecopperbrug barsten zaterdag pas in alle hevigheid los. En dat vinden ze ook bij Rijkswaterstaat best spannend. Want waar het met de files afgelopen week meeviel, lijkt maandag toch echt de eerste dag te worden waarop verkeer serieus hinder gaat ondervinden.

Tot in 2024 laat wegbeheerder Rijkswaterstaat de Galecopperbrug uit 1971 grondig opknappen. En omdat meer dan honderdduizend mensen dagelijks deze zuidzijde van de brug gebruiken, is verkeershinder onafwendbaar. Maar de beperkende maatregelen zijn wel een bewuste keus: volledige afsluiting zou zorgen voor maandenlange onbereikbaarheid van de regio en dat is geen optie.

Afsluitingen in weekeindes

Daarom is gekozen voor versmalde rijstroken en een verlaagde maximumsnelheid, zodat verkeer de route kan blijven gebruiken. Op momenten van volledig afsluiting na, die vooral in weekeindes plaatsvinden. Alleen de toerit bij Nieuwegein gaat permanent op slot. Verkeer op de noordbrug richting Den Haag heeft geen hinder van de maatregelen, omdat alleen aan de zuidzijde corrosie in de stalen kabels is ontstaan.

De brug moet voorjaar 2024 weer volledig toegankelijk zijn. Dan kunnen de stalen kabels weer een kleine honderd jaar mee.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.