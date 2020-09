An Brasz (114), oudste inwoner van Nederland, overleden

An Brasz, de oudste inwoner van Nederland, is vorige week overleden in haar woonplaats Utrecht, zo bevestigt zorgcentrum De Bijnkershoek. Woensdag was de uitvaart. Op 16 juli mocht Brasz nog 114 kaarsjes uitblazen.

De in 1906 in Goes geboren Brasz woonde jarenlang in verzorgingshuis De Bijnkershoek. Ze verbleef tot het laatste moment zelfstandig in een aanleunwoning bij het zorgcentrum.

De laatste jaren vierde ze haar verjaardag in stilte en verscheen ze liever niet meer in de media. Haar 105de verjaardag vierde Brasz nog wel groot met haar drie kinderen, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. Haar dochter Elizabeth Cummings (87) kwam over uit Amerika en woonde de laatste jaren bij haar. Zij verzorgde haar moeder.

Toen Brasz drie jaar was, verhuisde ze naar het toenmalig Nederlands Indië. Ze kreeg er haar drie kinderen, maar werd ook in 1938 al weduwe. Ze bracht de oorlog door in een Jappenkamp. Na de onafhankelijkheid van Indonesië keerde ze berooid terug naar Nederland. In 1955 kwam ze in Utrecht wonen en vond werk bij de gemeente Utrecht waar ze bijna een kwart eeuw werkte op de schrijfkamer en de correctie-afdeling.

Jarenlang woonde Brasz in een aanleunwoning bij zorgcentrum Bijnkershoek op Kanaleneiland. In 2005 vierde ze haar verjaardag voor het laatst met bezoek van buiten. Brasz mocht zich de oudste inwoner van Nederland noemen, sinds het overlijden van Geertje Kuijntjes uit Gorinchem in december vorig jaar op de leeftijd van 114 jaar en 158 dagen. Oudste Nederlander ooit blijft Henny van Andel-Schipper die geboren werd in 1890 en in augustus 2005 na 115 jaar en 62 dagen overleed. Oudste Nederlandse man was Jan Pieter Bos uit Papendrecht die in 2002 na 111 jaar en 156 dagen in Rotterdam overleed.

Wie nu de oudste inwoner van Nederland is, is onbekend.

