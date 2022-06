Anemoon (19) gebruikt pijn en beperkingen in haar kunst: ‘Zet mijn ziekte om in iets creatiefs’

Eén van de verdachten in de moordzaak van het papierman­ne­tje uit Breukelen voorlopig vrij

Het Gerechtshof in Arnhem heeft één van de vier verdachten die betrokken is bij de moord op het Breukelse papiermannetje Peter Dhondt geschorst uit zijn hechtenis. De 20-jarige Utrechter blijft verdachte, maar mag zijn proces in vrijheid afwachten. Wel komt hij via een enkelbandje onder elektronisch toezicht te staan. En mag hij tot de inhoudelijke zitting niet in Breukelen komen.

12 juni