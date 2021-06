Angstige politiebeambte (58) trok dates na in database: ‘Nu willen ze me ontslaan’

Glijbaan van het oude zwembad in je achtertuin? Deze staat te koop (voor een zacht prijsje)

31 mei De glijbaan van het oude zwembad in Bilthoven, het schoolbord uit het klassenlokaal in Groenekan, de klok uit de school aan de Jasmijnstraat, waar je als oud-leerling zo vaak op keek? Of een stukje van het jeu de boulesclubhuis in het Van Boetzelaerpark? Binnenkort is het allemaal voor een zacht prijsje te koop.