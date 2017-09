Anita Korff en haar labradoodle Butler in de prijzen

Anita Korff de Gidts uit Wijk bij Duurstede is als derde geëindigd bij de Gouden Venus van Milo. Dit is vandaag bekend gemaakt tijdens de uitreiking van de verkiezing tot de meest inspirerende persoon met een beperking.

Korff de Gidts kreeg in de Paterskerk in Eindhoven de bronzen Venus uitgereikt. Daarbij hoort een bedrag van 2.500 euro, dat zij besteedt aan haar eigen goede doel: stichting De Hond Kan De Was Doen.

Van de 100 genomineerden is Korff-de Gidts door het publiek en de vakjury gekozen op de derde plaats. Birsen Başar uit Breda won de verkiezing tot de meest inspirerende persoon met een beperking. De prijs is een initiatief van het goededoelenfonds van coöperatie DELA en is dit jaar voor de tweede keer uitgereikt.

Door Butler, haar assistentiehond, kan Anita haar leven zelfstandig, onafhankelijk en positief leiden. Zij heeft progressieve multiple sclerose, is gebonden aan een elektrische rolstoel en verbonden met haar labradoodle Butler. Hij raapt spulletjes van de grond voor haar, doet de keukenkastjes open, gaat overal met haar mee naar toe, en helpt haar zelfs bij het naar bed gaan.

Anita’s passie is om met Stichting De Hond Kan De Was Doen geld in te zamelen met sponsorlopen, eenmalige donaties en andere projecten. Het geld is bedoeld om zoveel mogelijk hulphonden op te leiden. Daardoor kunnen nog meer mensen met een beperking zelfstandig door het leven gaan. Want, vindt Anita, opgeven is nooit een optie.

Edzo Doeve, algemeen directeur van DELA: ,,Met de Gouden Venus van Milo willen wij erkenning geven aan alle mensen met een beperking die zich inzetten voor de maatschappij en elke dag proberen om anderen te inspireren. Deze award biedt ons de kans om hen in het zonnetje te zetten.’’