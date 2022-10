Anna Maria van Schurman, de eerste vrouwelijke studente, is de belangrijkste historische Utrechter

Bewoners radeloos door vocht en schimmel in huurwonin­gen: ‘We leven hier op de tocht’

,,We worden behandeld als derderangs burgers’’, verzucht bewoonster Yvonne (40). Een complex met sociale huurwoningen in Utrecht is er zo slecht aan toe, dat veel huurders last hebben van schimmel, lekkages en ventilatieproblemen. Zelfs de GGD maakt zich zorgen over de leefsituatie.

