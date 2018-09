Houtenaar Max (14) wint samen met zangpartner Anne (14) Junior Songfestival en gaat naar Minsk

Jan Burger (61) overleden: hij schreef geschiede­nis in Wijk bij Duurstede

15:15 Vanaf het moment dat Jan Burger in 2006 vanuit Culemborg de Lek overstak, heeft hij in Wijk bij Duurstede geschiedenis geschreven. Elf jaar wethouder en loco-burgemeester in een college met de SP als pijler. Totdat een ernstige ziekte hem dwong om ermee te stoppen. Vanochtend overleed hij op 61-jarige leeftijd.