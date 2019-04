‘Anne Faber had ieders dochter, zus of vriendin kunnen zijn’

Basis­school Oud Zandbergen zoekt nieuw bestuur voor ‘bestendige toekomst’

17:29 Het bestuur van de basisschool Oud Zandbergen in Huis ter Heide is in gesprek met enkele professionele organisaties om taken over te dragen. Voorzitter Istrahel Schorea wil met nieuwe mensen de school een bestendige toekomst geven.