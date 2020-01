Anne Frank keek in haar kamer in het Achterhuis naar de kerk van Tienhoven en dat kerkje is nu gered

De miljoenen bezoekers van het Achterhuis in Amsterdam hebben zich ingebeeld hoe Anne Frank leefde als onderduiker in de Tweede Wereldoorlog. Ze stonden in haar slaapkamertje en stelden zich de krappe inrichting voor met haar bed en het bureautje met daarop haar wereldberoemde dagboek.



De foto's en plaatjes aan de muur zijn bewaard gebleven. De grootste is een zwart-witfoto met een gezicht op het dorp Tienhoven, vlakbij Maarssen. Op de voorgrond staat een witte boerderij, er achter de gereformeerde kerk met spitse toren. Had Anne er een mooie herinnering aan? Of vond ze het gewoon een mooi plaatje?



35 kilometer verderop maakt Jeanine Boesen een weids gebaar. Ze wijst op de lintbebouwing van Tienhoven en haar ogen blijven rusten op de voormalige kerk. ,,Hier is nog rust en ruimte. Bijna was wéér een kenmerkend gebouw verloren gegaan. Waarom moet tegenwoordig zelfs in een klein dorp elke centimeter worden volgebouwd?''