Anneke Dubbink PvdA-lijsttrekker in Houten

De PvdA-leden hebben de definitieve kandidatenlijst samengesteld. Op plek twee staat Will Mossink, nu onder meer actief in de Houtense sportwereld. Op drie en vier staan de twee huidige raadsleden Arnold Biesheuvel en André van Loon. Van de eerste staat ook zijn dochter, Marleen Biesheuvel, op de kandidatenlijst: plek 14. Op dit moment is de PvdA met drie zetels in de raad vertegenwoordigd.