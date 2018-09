Annet is 27 en heeft blaasproblemen: Ik plas af en toe in mijn broek, nou en?

Waar heb jij precies last van?

,,Tot aan mijn zestiende had ik eigenlijk helemaal niet door dat ik plasproblemen had. Ik dacht dat het gewoon bij mij hoorde dat ik af en toe urine verloor. De huisarts vertelde me uiteindelijk dat er wel degelijk iets mis was: ik heb een overactieve blaas en gemengde incontinentie.”



Wat houdt dat in?

,,Mijn blaas reageert extra heftig op bepaalde dingen. Koffie, thee, citrusvruchten, stress en een grote overgang van koud naar warm en andersom bijvoorbeeld. Daarvan krijg ik steken in mijn buik en moet ik eigenlijk meteen naar de wc. En doordat ik ook nog bekkenbodemspieren heb die zich extreem aanspannen, lukt het me niet altijd om mijn plas in te houden.”