Annet schreef het populaire boek Lampje, maar haar zoon heeft het boek (nog) niet gelezen

Het leven van Annet Schaap zit in boekjes. Mooie notitieboeken van A4-formaat, soms een maatje kleiner, maar in ieder geval met dik papier zonder lijntjes, beschreven met een zwarte fineliner. Al haar hersenspinsels komen in zo'n boek terecht. Ze staan in rijen opgestapeld in haar atelier in het Utrechtse Werkspoorkathedraalgebied. In één zo'n boekje begon ooit wat nu zo groot is geworden.