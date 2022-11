Annie Brouwer-Korfprijs voor Utrecht Canal Pride: ‘Feest betrekt de hele stad bij diversiteit’

De Utrecht Canal Pride heeft dit jaar de Annie Brouwer-Korfprijs in de wacht gesleept. Deze prijs wordt sinds 2007 uitgereikt en gaat naar mensen of organisaties die zich sterk maken voor de acceptatie en zichtbaarheid van de roze gemeenschap.

Voormalig burgemeester Annie Brouwer-Korf was de eerste winnaar van deze prijs die zij kreeg bij haar afscheid als burgemeester van Utrecht in 2007. Brouwer overleed tien jaar later, in mei 2017. De Utrecht Canal Pride werd deze zomer voor de vijfde keer gehouden.

Namens de organisatie van het evenement nam een geëmotioneerde initiatiefnemer Robert Kalff de prijs in ontvangst. Dat gebeurde zaterdagmiddag tijdens een bijeenkomst in TivoliVredenburg. Normaal gesproken wordt de Annie Brouwer-Korfprijs al eerder in het jaar uitgereikt, namelijk tijdens het Midzomergrachtfestival. Maar dat heeft dit jaar niet plaatsgevonden.

Acceptatie

In het juryrapport staat: ,,De hele stad wordt bij de Utrecht Canal Pride betrokken doordat er een grote verscheidenheid van maatschappelijke organisaties deelneemt en in het zonnetje wordt gezet. Dit staat nog los van de enorme bezoekersaantallen en het plezier dat zoveel mensen aan dit evenement beleven. Zichtbaarheid is belangrijk voor acceptatie, en daar draagt UCP in al haar facetten aan bij.’’

Een geëmotioneerde Robert Kalff nam de prijs in ontvangst namens de Urecht Canal Pride.

Behalve de eer gaat er ook een prijzenpot van 5.000 euro naar de winnaar. Dat geld wordt geïnvesteerd in weer een volgende editie van de Canal Pride. Volgens plan wordt deze dan uitgebreid naar meerdere dagen.

Genomineerd voor de prijs waren ook het Queer Film Festival Utrecht en het What You See Festival, een kunstenfestival over genderidentiteit, seksuele geaardheid en genderexpressie.

