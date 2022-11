Annie is gék op puzzelen en maakte er zelfs haar werk van: ze leent meer dan 600 puzzels uit aan liefhebbers

Al jaren ligt kraan Merwedeka­naal er vervallen bij, eigenaar zoekt nu naar ‘passende herbestem­ming’

Het is velen omwonenden al jaren een doorn in het oog: de vervallen monumentale kraan langs het Merwedekanaal met daaromheen blauwe hekken. Maar na jaren van stilte laat de eigenaar weten dat hij sinds begin dit jaar samen met erfgoedorganisatie BOEi en de gemeente aan het zoeken is naar mogelijkheden voor een ‘passende herbestemming’.

26 november