Anti-abortusdemonstranten pal voor ingang school: ‘Waanzin, met enge flyers en foetuspoppetjes tussen de kinderen’

Utrechter Arnaud Mooij (53) wil dolgraag in een tiny house wonen, maar vindt maar geen (geschikte) plek

28 september In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: de Utrechtse fotograaf Arnaud Mooij (53).