Anti-racismeprotest raakt Martin Sitalsing als politiechef en als mens: ‘Ze dachten ooit dat ik de chauffeur was’

De zieke Youness (33) krijgt een nieuwe nier. Van een FC Utrecht-fan die hem niet eens kende, maar nu waarschijn­lijk zijn leven redt

Door de coronacrisis heeft hij er even op moeten wachten, maar komende maandag krijgt Youness van Bruggen (33) een donornier. De Utrechter is, een paar dagen voor de levensreddende operatie, ontspannen. De 24 uur ná de operatie zijn spannender, want dan moet blijken of de nier zijn werk gaat doen in het lichaam van Van Bruggen. Als het orgaan niet wordt afgestoten, kan hij beginnen aan een nieuw hoofdstuk in zijn leven.