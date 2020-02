Antifascist Arthur Graaff opgepakt bij Militariabeurs in Houten

Graaff strijdt al jaren tegen het verhandelen en openlijk bezit van items uit de Tweede Wereldoorlog. Hij had een kaartje gekocht voor de beurs in de Expo. Volgens omstanders liet Graaff in woord en gebaar weten dat hij het niet eens was met zijn verwijdering uit het complex. De reden dat hij moest vertrekken is onbekend.

Vrijdag zei de Bussumse actievoerder nog tegen deze krant dat hij de politie had verwittigd over het tijdstip dat hij naar binnen zou gaan. ‘Zodat alles ordentelijk kan verlopen’. ,,Ze hebben mij al eerder weggesleurd. Ik ben vier jaar niet op de Houtense beurs geweest, we hebben dat een beetje laten lopen moet ik toegeven. Maar omdat de beurs is gegroeid in aantal standhouders en qua openingstijden wil ik weer eens gaan kijken. Liggen er spullen die verboden zijn? Zijn het er tien, of honderd? Dat wil ik met eigen ogen zien.’’

Steekwapens

Het is onbekend of er iets in die orde is aangetroffen op de 22ste editie van de Militariabeurs. Op de beurs stonden 180 handelaren die hun spullen uitstalden op vijfhonderd tafels. Een poging van Graaff om de Houtense burgemeester Gilbert Isabella te bewegen om de beurs te verbieden, strandde. ,,Helaas wilde de burgemeester niet vóór de beurs met ons om tafel. De Militariabeurs verbieden zou kunnen op basis van de AVP. Op dit soort beurzen zijn bijvoorbeeld vaak steekwapens te vinden. Of attributen die verboden zijn.’’

Mein Kampf

Op één van de beurzen werd enkele jaren terug bijvoorbeeld een exemplaar van Mein Kampf van Adolf Hitler verkocht, zegt Graaff. ,,Het origineel, en dat mag niet. Wat wél mag is het aanbieden van de wetenschappelijke variant, waarin een toelichting en tegenspraak is opgenomen: Wat u op de vorige bladzijde las, is niet waar en vergelijkbare toevoegingen. Ik vraag me af of ze in Houten weten wat ze in huis halen, en of ze weten waar ze bij controles op moeten letten. Alleen al het tonen van SS-dolken is discriminerend, en dus verboden. Het is ons eerder gelukt vergelijkbare beurzen in Huizen en Duiven gesloten te krijgen.’’ Het is zijn streven dat ook in Houten voor elkaar te krijgen.