Antoinette (56) is door botte pech al meer dan 10 paarden kwijt en voor merrie Diane dreigt ook de spuit

Dit vinden deskundi­gen van politieke plannen in Utrechtse Heuvelrug: ‘Bouw in buitenge­bied’

Bouwen in de natuur of in de dorpen zelf? Windmolens of zonnepanelen? Bomen kappen of de natuur z’n gang laten gaan? Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Utrechtse Heuvelrug is veel te kiezen. Drie deskundigen kijken met een schuin oog naar de verkiezingsprogramma’s van de lokale partijen.

10 maart