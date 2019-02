Antonius ontwerpt opbaarmeubeltje voor baby’s die voor of tijdens bevalling overlijden

Video Doodgebo­ren Fien is nu eindelijk ook officieel dochter van Mieke en Willem

12:29 Het is een emotionele dag voor Mieke Maliepaard en Willem Huijnk, de ouders van de in 2013 doodgeboren dochter Fien. Maandagochtend zijn zij de eerste Utrechters die in het Stadskantoor een verzoek indienen om Fien aan te melden in de gemeentelijke Basisregistratie Personen. Na jaren van strijd hebben zij eindelijk de erkenning gekregen voor het bestaan van hun dochter.