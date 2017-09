ANWB-winkel in 'hip jasje' trekt in Neudeflat

De ANWB wordt de huurder van de onderste verdiepingen van de Neudeflat in hartje Utrecht, zo heeft de bond vanochtend bevestigd. Volgens woordvoerder Ad Vonk wordt de ANWB-winkel uitgebreid met horeca en wordt er voor leden veel georganiseerd om – bijvoorbeeld – in gesprek te gaan over mobiliteit.

Naar verwachting wordt de nieuwe vestiging, die degene op Hoog Catharijne gaat vervangen, in april of mei volgend jaar geopend. Volgens woordvoerder Vonk van de ANWB is de organisatie nog in gesprek met de gemeente over de horeca-vergunning. Vonk benadrukt dat het om beperkte horeca gaat met een kleine kaart.

Jeroen Brouwer van JB Retail is blij met de komst van de ANWB naar de Neudeflat. ,,Er ware meerdere kandidaten, waaronder ook uit de modehoek. De ANWB was een bewuste keuze, omdat zij het meest onderscheidend waren. Ze brengen het nieuwste concept van de ANWB in een hip jasje naar de Neudeflat. Dat past prima in een omgeving waar nog een hoop staat te gebeuren.’’