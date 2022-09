Appels plukken mega populair, en het kan dit weekend op boerderij in Bunnik: ‘Maken er een echt feestje van’

Zelf appels plukken is populairder dan ooit. Op de boerderij van Djûke Smith-van der Maat zijn er appelplukdagen. Ze hoopt meer bewustzijn te creëren over waar appels vandaan komen.

Appelplukdag? Dat is zeker vooral hard werken?

,,Er is een maisdoolhof, onze boerderijwinkel, de populaire huifkar achter de trekker, een boeren bootcamp voor kinderen en de imker komt langs. We proberen altijd leuke dingen te organiseren die boerderij-gerelateerd zijn. Ons terras is open voor iedereen die iets wil eten of drinken. We maken er echt een feestje van.”

Welke soort appels hebben jullie?

,,Dat is het bijzondere aan onze boerderij Nieuw Slagmaat, we hebben veel verschillende soorten appels die je kunt plukken. Elstar, Jonagold, en Goudreinet voor de appelmoes en taart. We hebben jongere rassen die de aandacht verdienen zoals de Wellant, maar ook oudere rassen zoals de Cox’s Orange Pippin.”

Quote Iedereen kent de stoofpeer, maar de stoofappel bestaat ook Djûke Smith-van der Maat

Wat is jullie favoriet?

,,Op elk moment van de dag is een andere appel mijn favoriet. Als tien uurtje vind ik de oude vertrouwde Elstar eigenlijk wel het allerlekkerste. Ik vind het ook heel leuk dat we een Zoete Paradijs stoofappel hebben. Iedereen kent de stoofpeer, maar de stoofappel bestaat ook. Wellant is een hele frisse appel voor tussendoor en de Goudreinet is meer voor het avondeten.”

Hoe populair is het?

,,Het is heel populair, omdat het laagdrempelig is. Je ziet veel jonge gezinnen, opa’s en oma’s met hun kleinkinderen, maar het is eigenlijk voor alle leeftijden. Er zijn mensen die op zoek zijn naar de meest verse appel, en je hebt ouders die graag aan hun kinderen laten zien hoe het werkt en waar de appels vandaan komen. Gelukkig hebben we deze zomer genoeg water kunnen geven, waardoor de kwaliteit van de appels niet achteruit is gegaan. Dus kom lekker appels plukken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.