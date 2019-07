Appende fietsster die tegen auto reed meldt zich na Facebookbericht

Video Ramkrakers kijken nog eens goed bij Amac naar binnen: shit de winkel is leeg!

23 juli Afgelopen weekend wilde een groep mannen inbreken bij Appleverkoper Amac in winkelcentrum The Wall Utrecht. Zij reden zaterdagochtend rond kwart over 5 de slagboom van het terrein kapot en parkeerden twee auto’s voor de etalage van Amac op de kop van The Wall. Daar wachtte hen een onaangename verrassing.