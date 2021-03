Archeologen doen bijzondere vondst in Utrecht: nederzetting uit de vroege middeleeuwen

Archeologen in Utrecht zijn in rep en roer: in de Oudwijkerdwarsstraat is een vroegmiddeleeuwse nederzetting gevonden. „Dit is heel bijzonder. Zoiets vinden we niet dagelijks’’, zegt gemeentelijk archeologe Annette Bakker.