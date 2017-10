Archeologische vondsten Austerlitz 'uniek in Nederland'

Snelle uitzetting dreigt voor verstandelijk beperkte Zuzu (5)

9:41 De Amersfoortse Deborah Ligtenberg is een petitie begonnen om uitzetting van Zuzu (5) te voorkomen. De jongen met het syndroom van Down kan met zijn uitgeprocedeerde moeder en broer elk moment worden uitgezet naar Irak. De petitie is in twee dagen ruim 4300 keer ondertekend.