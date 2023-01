Arjen Berendse wil ondanks crisis theater in Houten met krap 100 stoelen zien groeien: ‘Blijf een optimist’

Want zorgen zijn er genoeg. Na corona vinden bezoekers langzaam hun weg terug naar de theaters, maar de hoge inflatie en vooral de energiekosten leiden ertoe dat Aan de Slinger voor het eerst in de vijftien jaar van zijn bestaan aankijkt tegen tekorten op de begroting. ,,En hoe we dit jaar door moeten komen, is vooralsnog een vraag. We zijn daarover met de gemeente in gesprek, maar we hebben nog geen concrete afspraken gemaakt.’’