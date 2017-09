Arme kinderen uit Houten krijgen dankzij subsidie toch muziekles

Jolanda Kamphuis, coördinator Jeugdcultuurfonds van de provincie Utrecht, vertelt: ,,In Houten wonen ongeveer 13.000 kinderen onder de 17 jaar. Van deze groep leven er ongeveer 950 kinderen in armoede. Ook voor deze kinderen is het belangrijk voor hun ontwikkeling om zich met culturele activiteiten bezig te houden. Soms is het budget van de U-pas niet voldoende, in dat geval kan het Jeugdcultuurfonds aanvullen.”



De gemeente Houten zal jaarlijks een bedrag van 20.000 euro vrijmaken voor het Jeugdcultuurfonds in Houten. Daarnaast heeft ook de Rabobank Foundation een bedrag van 5000 euro beschikbaar gesteld. ,,Met dit geld kunnen er zo’n zeventig kinderen per jaar worden geholpen, aldus Jolanda Kamphuis.”