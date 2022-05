Arnhemmer die vrouw in arm schoot aangehouden bij op A12 bij Veenendaal

Windmolens stilzetten en bedrijven manen tot extra actie: dat moet het Utrechtse stroomnet ontlasten

Netbeheerder Tennet gaat ook in de provincie Utrecht op zoek naar partijen die flexibel met vraag en aanbod van elektriciteit om kunnen gaan. Te denken valt aan windmolens die bij veel wind even stil worden gezet of of grote bedrijven die veel stroom gebruiken vragen om op piekmomenten het gebruik op te voeren.

15 mei