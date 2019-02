Arnhemmers vergrepen zich vier uur lang aan vrouw op Nieuwegeinse parkeerplaats

Vier uur lang vergrepen twee Arnhemmers zich op alle mogelijke manieren aan een jonge vrouw (23) in en rond hun auto op een verlaten parkeerplaats in Nieuwegein. Voor de Utrechtse rechtbank hielden ze vol dat de 'harde seks’ met wederzijdse instemming was. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit de filmpjes die het duo zelf maakte, het tegendeel.

,,Het schreeuwen van het slachtoffer ging door merg en been. Collega's op het parket kwamen erop af, toen wij de beelden moesten bekijken”, aldus officier van justitie Annemarie Fellinger. ,,Ze waren ontdaan over wat ze zagen.”

Ruzie

Een seksontmoeting van Badder B. (26) op 3 september vorig jaar met een 23-jarige vrouw uit Utrecht eindigde in ruzie. Niettemin benaderde de Arnhemmer haar de volgende dag opnieuw onder een andere naam en schakelde zijn vriend Jabir R. (20) in als chauffeur, omdat hij geen auto had. Samen pikten ze de vrouw op. Daarna reden ze naar de verlaten parkeerplaats bij een Nieuwegeins sportpark. Daar hadden beide mannen uitgebreid seks met haar. Daar werden ruim dertig filmpjes van gemaakt.

Volgens de officier van justitie werd de vrouw die onder meer een autistische stoornis heeft, belet te vluchten. Ze zou bedreigd zijn, onder meer met een aansteker om haar haar in brand te steken.

Afspraakjes

Hoofdverdachte B. erkende dat hij seks had gehad met het slachtoffer. ,,Harde seks, dat wou ze zelf. Ze had ook afspraakjes met andere jongens. Jullie maken het allemaal heel erg, maar er is niks aan de hand. Het is allemaal onzin, complete onzin”, reageerde B. geërgerd op zijn ondervraging door rechtbankvoorzitter Perrick.

Medeverdachte R. bezwoer de rechtbank dat de vrouw geen moment was belet weg te gaan, toen de rechtbank hem voorhield dat hij zijn vriend in een appgesprek voorhield dat ze het slachtoffer beter hadden kunnen meenemen naar Arnhem, omdat ze dan nergens heen had gekund.

Bewezen

Officier Fellinger achtte verkrachting door beide mannen bewezen en eiste tegen B. 36 maanden celstraf waarvan 16 voorwaardelijk en tegen R. 30 maanden, waarvan 15 voorwaardelijk.

Raadslieden Schadd van B. en Kriekaard van R. hekelden eensgezind de manier waarop de vervolging was begonnen. Het slachtoffer had aanvankelijk geen aangifte willen doen waarop de officier van justitie vanwege de ernst van de zaak direct besloot ambtshalve te vervolgen. Later deed de vrouw alsnog aangifte. Haar verhaal was echter niet steeds samenhangend. Politiemensen wezen haar er bij de eerste verhoren op dat ze wel naar waarheid moest vertellen. Zo vertelde ze over de seksuele handelingen alsof die in een vierdeursauto waren gebeurd, terwijl feitelijk vaststaat dat de Arnhemmers zich met een kleine auto, zonder achterportieren verplaatsten. ,,Het is een meisje met veel psychische problemen, we moeten haar verklaringen met behoedzaamheid bekijken‘’, aldus Kriekaard.