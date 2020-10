Aron (21) werd slachtoffer van homogeweld: ‘Ik keek hem in de ogen en wist meteen dat het mis was’

Hij dacht dat het hem nooit zou overkomen. Of eigenlijk was het meer dat hij het hoopte. Want zo lang Aron Korff het zich kan herinneren wordt hij op straat uitgescholden. Of uitgejoeld. En eigenlijk is het op social media, waar hij het creatieve brein is van het account mokkels4mokkels, niet anders. Maar geweld? Dat leek een ver-van-zijn-bed-ding. En ineens was er uit het niets die forse tik op zijn jukbeen plus een flinke klap op zijn achterhoofd.