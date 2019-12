Arrestatieteam beukt deur woning in en haalt verdachte uit woning in Huis ter Heide

De politie is nog steeds bezig met een technisch onderzoek in en om de woning. De auto van de bewoners is inmiddels met een autoambulance afgevoerd. De omgeving van de woning is nog steeds afgezet door geüniformeerde agenten.

De woning was sinds een jaar verhuurd. Of de inval iets te maken heeft met de aanhouding van Ridouan Taghi is niet bekend. De politie in Utrecht zegt niet op de hoogte te zijn van een inval door de politie in Huis ter Heide. Vanavond is er in Vianen ook een inval in een woning gedaan door de politie. Daarbij zou de zus van Taghi zijn aangehouden.