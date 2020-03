Arrestatieteam doet inval in woning in Nieuwegein vanwege... een muis

Geld is motief voor serie brandstich­tin­gen Nijenheim Zeist: vierde verdachte aangehou­den

13:11 Een conflict over geld is de aanleiding van twee brandstichtingen bij een woning aan Nijenheim in Zeist in december afgelopen jaar. Twee keer stichtten de daders brand, waarbij vier auto’s en de carport in vlammen opgingen en bewoners en buren hun huizen uit moesten vluchten.