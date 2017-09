Artiesten vieren jubileumfeestje met Utrechts icoon Tineke Schouten

In het sfeervolle theatertje aan de St. Jacobsstraat kwamen familieleden, tal van bekende artiesten, fans en vrienden bijeen om te vieren dat Tineke al 35 jaar onafgebroken in het theater staat. ,,Als ik haar tegenkom in het theater, staat zij altijd in de grote uitverkochte zaal en ik in de kleine’’, reageert zanger/presentator Joris Linssen. ,,Zij is de best lopende artiest in het theater. Bovendien is zij de allersympathiekste collega. Zij is een icoon voor Utrecht.’’