Asbest vertraagt bouw De Jonkheer

Tot 1 juni stond hier nog Het Gebouw, dat daarna gesloopt werd, maar nu ligt het werk stil. Oorzaak is dat bij het slopen van de laatste resten van de fundering asbest is geconstateerd, afkomstig uit de tijd dat iedereen zijn puin en afval stortte in bouwputten en kuilen. Dat asbest moet eerst op officiële wijze worden verwijderd. Dat zal begin oktober gebeuren. Daarna kan de bouw echt aanvangen.