Asbest vrijgekomen bij grote brand in Nieuwegein, geen gevaar voor Houten

Culemborgse Monique moe maar voldaan na voettocht naar Roemenië

14:31 Monique Dubbeldam heeft Boekarest gehaald. Ze is moe, maar zegt ook dat de voettocht van Utrecht naar de Roemeense hoofdstad erg waardevol was. Er gaan deuren open die in het verleden gesloten bleven. Dierenwelzijn staat nu in Roemenië op de politieke agenda.