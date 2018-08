Gastprogrammeur Utrechts festival trekt zich terug na beschuldiging seksueel misbruik

Het internationaal hoog aangeschreven Utrechtse popfestival Le Guess Who? is in grote verlegenheid gebracht door het vermeende misbruik van de Italiaanse actrice Asia Argento, die dit jaar als gastprogrammeur betrokken was bij het popfestival. De actrice heeft zich hiervoor teruggetrokken.

Argento, voorvechtster van de #MeToo-beweging, is in de afgelopen dagen in de Amerikaanse media zelf beschuldigd van seksueel ontoelaatbaar gedrag.

De organisatie van Le Guess Who? maakt op de site kenbaar dat ze het besluit van de actrice/regisseuse steunen. ,,We hebben dit in overleg besloten’’, laat woordvoerder Barry Spooren weten. De artiesten en bands die in overleg met haar al eerder zijn geprogrammeerd om te komen spelen, komen wel. Het gaat om The Breeders, Joe Cardamone, Lydia Lunch’s Big Sexy Noise, Psychic Ills, Richard Fearless en Vera Sola. ,,We staan achter hun muziek en werk’’.

Muzikanten

Dat Argento (42) curator was van het festival was op zich bijzonder. In de afgelopen jaren heeft de organisatie alleen muzikanten uitgenodigd mee te denken over het programma. Volgens Spooren gingen ze met Argento in zee, ‘omdat zij een interessant muziekprogramma kon samenstellen.’ Onduidelijk is of de actrice in november naar Utrecht komt. ,,Daar zijn geen afspraken over gemaakt.’’ Spooren wil verder niet ingaan op de kwestie. ,,Het is een delicate situatie.’’

Argento was één van de actrices die filmproducent Harvey Weinstein van seksueel wangedrag beschuldigde en zo de #MeToo-discussie in gang zette. Nu wordt Argento zelf beschuldigd van seksueel misbruik. In 2013 zou ze seks hebben gehad met de destijds 17-jarige acteur en muzikant, Jimmy Bennettt in een Amerikaanse hotelkamer. Ze zou, zo meldde The New York Times, de nu 22-jarige man hebben afgekocht met 333.000 euro. De actrice ontkent overigens de aantijgingen.