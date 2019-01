Asielzoeker krijgt busverbod, vijf anderen overgeplaatst na overlast in azc Leersum

Busmaatschappij Keolis heeft een busverbod aan een asielzoeker uit het azc in Leersum opgelegd. Hij werd betrapt op zwartrijden. Daarnaast zijn vijf mannen naar een ander azc overgeplaatst. Zij zorgden voor overlast in het Leersumse azc.

Een buschauffeur van Keolis betrapte de man op buslijn 50 op zwartrijden. De vervoersmaatschappij heeft de bewoner van het AZC een vervoersverbod van acht weken opgelegd voor deze lijn 50 van Veenendaal naar Utrecht. De zwartrijders zijn een doorn in het oog van buschauffeurs, reizigers en betrokken partijen. Mensen kunnen niet meer met contant geld een kaartje kopen, maar alleen met een pinpas.

,,Hij mag niet meer met deze buslijn reizen”, zegt woordvoerster Lotte Henriksen van Keolis. ,,Dat gaan we controleren met extra mensen op de bus of aan de hand van hun identiteitsbewijs. Als hij toch probeert mee te reizen, nemen we passende maatregelen. Mensen kunnen nu ook op het azc-terrein een buskaartje kopen.”

Gedragsproblemen

Een vijftal asielzoekers is vanwege overlast naar een andere locatie overgeplaatst. Daar worden ze behandeld voor gedragsproblemen. ,,Bij een verbetering mogen ze weer weg, maar of dat naar Leersum is, wordt pas later beslist”, aldus woordvoerster Carine Portengen van het COA (Centraal Overleg voor Asielzoekers). ,,Dat kan, maar hoeft niet. Dat hangt van de situatie af.” Portengen wist niet wat de herkomst is van de asielzoekers die zijn overgeplaatst.

Volgens de gemeente en het COA zijn er sinds de extra maatregelen nauwelijks incidenten gemeld. Er staan sinds enkele weken camera’s. Toch was er eind vorig jaar nog een melding vanwege overlast. Aanleiding voor het plaatsen van beveiligingscamera’s langs de provinciale weg, was een reeks incidenten rond jongeren uit het asielzoekerscentrum. Langsfietsende meisjes klaagden over hinderlijk gedrag van jonge mannen uit het azc. Ze werden nageroepen, bedreigd en geïntimideerd.

Minder meldingen

,,Het COA en de gemeente houden de veiligheid rondom het azc in Leersum nauwlettend in de gaten”, laat burgemeester Frits Naafs weten. ,,Er is structureel overleg met de politie, provincie en busmaatschappij Keolis. Het COA houdt scherp in de gaten of er azc-bewoners zijn die overlast veroorzaken. De gezamenlijke aanpak zorgt ervoor dat we exact weten wat er speelt en daarnaar kunnen handelen. Sinds de intensivering van het toezicht en de gezamenlijke aanpak zijn er minder meldingen van overlast in de bus of rondom de bushalte.”