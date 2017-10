Assassin's Creed-fans in hun element in pop-upstore op Utrecht Centraal

VideoUtrecht Centraal staat deze week in het teken van het populaire spel Assassin’s Creed. De game bestaat tien jaar en releaset vrijdag, geheel in Egyptische stijl, het nieuwste exemplaar. Fans vanuit het hele land trekken naar de pop-up store om vast een beetje van de sfeer te proeven.

Gamers staan te trappelen om de nieuwste editie van het alom bekende spel Assassins’s Creed te bemachtigen. Origins, zoals het gaat heten, staat helemaal in het teken van het oude Egypte. De mini expo op Utrecht Centraal is daarom omgetoverd tot een echte tombe, met hiërogliefen en al.

Bij binnenkomst staren Egyptische mystieke pilaren je aan en leiden je naar een bak vol kevers, levensechte wezens, een berg hooi en zelfs een heuse Egyptische troon. De jonge Diego is samen met zijn moeder in de pop-up store. Hoewel de Assassin’s reeks al begon voordat hij een console vast kon houden, heeft ook hij zich aan de oudere spellen gewaagd. ,,Er zit een heel leuk verhaal achter.” Volgens Diego gaat het spel namelijk om ‘een man’ die tegen allerlei legers vecht.

Volledig scherm De Assassin's Creed pop-upstore op Utrecht Centraal. © Angeliek de Jonge

Deborah van den Berg weet er meer van. Naar eigen zeggen is ze een echte Assassin’s Creed ‘geek’. Ze is vanuit het hoge noorden, vlakbij Harlingen, gereisd om de expo met eigen ogen te kunnen zien. Volgens haar zit het verhaal achter het spel iets anders in elkaar. ,,Je bent een huurmoordenaar en eigenlijk iemand uit onze tijd, maar die heeft weer een link met het verleden. In de vorige spellen loop je daarom rond in het Florence en Venetië van de vijftiende eeuw.”

De kracht van het spel zit ‘m volgens Deborah in de echtheid. ,,Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd en ben een paar keer naar Italië geweest en het lijkt in de games net alsof je daar rondloopt. Het ziet er zo gelikt uit.”

Verslavend

Suzanne Distelbrink hoefde minder ver te reizen om de expo van haar favoriete spel te bezoeken. Zij studeert in Utrecht en maakt een pitstop in de store, waar ze vrijdag waarschijnlijk voor gaat liggen om Assassin’s Creed Origins te bemachtigen. Suzanne vindt de game voornamelijk erg verslavend; als ze ‘m aanzet, is ze zo zes uur verder. ,,Als ik er eenmaal inzit, kom ik er ook bijna niet meer uit. Het verhaal grijpt je zo aan en zorgt ervoor dat je gewoon verder wil spelen. Ik denk dat ik dat het hele weekend ga doen.”

Volledig scherm Duttje Huitema waant zich in Egyptische sferen. © Angeliek de Jonge

Maar er is altijd baas boven baas. Arjan Betlem en Lars Prijs kunnen niet wachten tot het nieuwe deel uitkomt. Ze komen helemaal uit Meppel en hebben speciaal vrij gevraagd om de expo te kunnen zien. Lars draagt zelfs een T-shirt van het spel en Arjan is al fan sinds het eerste deel. De heren spelen gemiddeld zo’n acht tot twaalf uur per dag. Volgens hen zijn de missies het leukst waarbij je het land aan het volk teruggeeft. Arjan: ,,Als we nog in die tijd zouden leven, zou ik wel graag een held zijn.”

Cleopatra

De Egyptische tombe trekt lang niet alleen fans van het spel. Duttje Huitema liep per toeval langs de pop-up store en werd door de wonderlijke Egyptische wereld naar binnen gezogen. Ze waant zich een echte Cleopatra op de met hiërogliefen bedrukte stoel. ,,Ik heb een Facebook- en Instagramaccount en ik ben lichtelijk social mediaverslaafd, wat ik probeer te minderen, maar ik vond het te leuk om hier een foto te laten maken.”