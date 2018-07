Audi gestript: 'Dit is met recht vrijdag de dertiende'

Vrijdag de dertiende werd voor een bewoonster van Leidsche Rijn oprecht een rampdag. De politie belde ’s morgens om 08.00 uur bij haar aan met de vraag of ze even mee wilde komen. Buurtbewoners hadden gemeld dat haar Audi zonder wielen op het Klifrakplantsoen in Leidsche Rijn was aangetroffen.

,,Ik liep mee. Dacht eerst dat het nog mee zou vallen. Ach, die paar wielen. Maar toen we om de auto heen liepen bleek-ie helemaal gestript te zijn. Hoe ik me voelde? Dat durf ik niet hardop te zeggen, zo boos ben ik. De auto waar ik zo hard voor gewerkt en gespaard had, waar ik zo zuinig op was….de schade is enorm. De middenconsole is gesloopt, de lichtunits van de mistlampen zijn weg, de auto stond gekanteld op zijn remschijven.’’ En zo kan ze nog wel even doorgaan. ,,Dit is wat je noemt een echte vrijdag de dertiende.’’

Ze kan er met haar pet niet bij. ,,Ik roep alle Audibezitters in Leidsche Rijn op waakzaam te zijn. Bij iedereen kan het raak zijn. Er lag hier een Audibout in het gras. Niet van mij zag ik meteen. Bleek van de Audi-4 van een buurman te zijn. Ook daar hebben ze iets getracht dus.’’ Of ze zijn gestoord is niet duidelijk, de politie zoekt nog getuigen. ,,Ongelooflijk dit. In zo’n nette buurt. De sociale controle is groot. Iedereen is op zichzelf, maar helpt elkaar als het nodig is. Ook nu leeft de hele buurt mee. Mijn auto, die ik donderdagavond om 22.00 uur had geparkeerd, stond in het zicht, zoals ik altijd doe. Recht voor een huis. Dat geeft aan met welke brutaliteit de daders te werk gaan. Niemand heeft iets gemerkt. Ik heb me laten vertellen dat het ook zo gebeurd kan zijn als je dit met een paar man doet. En er eentje op de uitkijk zet.’’

De vrouw heeft aangifte gedaan en haar auto is all-risk verzekerd. ,,Ik had mijn Audi nog niet eens zo lang. Hoe groot de schade zal zijn moet blijken. Dat is gelukkig verzekeringswerk. Maar ik heb bijvoorbeeld geen idee wat dit voor mijn premie gaat betekenen.’’

Bendes

De recherche verklaarde tegenover haar geen dadersporen te hebben. ,,Ze zeiden wel dat het vaak om bendes gaat die een stad uitkiezen, de wijken afstruinen en één voor één een bepaald type auto’s afgaan.’’

De afgelopen maanden werd Utrecht nog geteisterd door een ‘Volvo-bende’. Criminelen hadden het gemunt op de peperdure koplampen. Ze worden voor veel geld in het buitenland verkocht. De diefstal van onderdelen gebeurt vaak op bestelling. ,,Het is niet alleen de ellende van het strippen, je bent ook je hele dag kwijt. Om 13.45 uur werd mijn wagen weggetakeld. Dat had nogal wat voeten in de aarde omdat alles vergrendeld was. Bijvoorbeeld de handrem zat muurvast. Daarom moest er een berger komen. ‘Daar gaat je auto’, denk je dan.’’

De Utrechtse heeft er niet veel vertrouwen in dat de daders ooit gepakt gaan worden. ,,Maar ik vertel mijn verhaal om anderen te waarschuwen.’’