Auteur Superjuffie signeert 710 kinderboekenweekgeschenken in Driebergen

De schrijfster woont zelf in Driebergen en houdt erg van de plaatselijke boekhandel. ,,De eigenaren van boekhandel Jacques Baas kwamen met het idee om de kinderboeken te laten signeren. Dat leek me een behoorlijke klus, maar ik heb het toch graag gedaan. Ik vond het wel geestig om eens te doen en ik vermoed niet dat me deze vraag nog eens zal worden gesteld.’’



Het kinderboekenweekgeschenk is in een oplage van 345.000 exemplaren gedrukt. De boekhandel in Driebergen liet er 710 door Janneke Schotveld signeren. Kreeg Janneke daar geen blauwe vingers van? ,,Dat viel me mee. Het is leuk om iets bijzonders in je eigen dorp te doen. Dus ben ik op een zondagmiddag in de tuin van Petra en Lars van de boekhandel gaan signeren. En ik hoefde het niet alleen te doen. Waar ík 710 keer mijn handtekening zette, plaatste Petra 710 stempels met het hoofd van Superjuffie, getekend door Annet Schaap.’’