Authentiek spul in 'western style' te koop in Veenendaal

Het inrichten van restaurants, barretjes of huisjes op een vakantiepark is eigenlijk zijn corebusiness. ,,Dat zijn de grote projecten’’, zegt Goldstein. ,,De spullen daarvoor komen in grote containers aan en dan maken we van huisjes echte cowboycottages. Zo hebben we dat gedaan in Pony City in Overijssel, vlak bij Slagharen.’’



Goldstein reist regelmatig naar Texas om inkopen te doen. Ook hij merkt dat de VS onder president Donald Trump aan het veranderen is. ,,De meeste mensen zijn heel gastvrij, maar ik zou er toch niet willen wonen. Het is een mooi land, maar die wereld is hard, heel hard. In Nederland zijn we minder gastvrij, maar is alles erg goed geregeld.’’