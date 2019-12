Auto beklad met watervaste stift in Amersfoort: ‘Dit is geen parkeerplaats dus rot op’

De Amersfoortse stratenmaker Michel den Ouden keek vrijdag raar op toen hij zijn huurauto zag die aan de Bladweg in de wijk Jeruzalem geparkeerd stond. De auto was beklad met teksten als: ‘aso’, ‘sukkel’ en ‘dit is geen parkeerplaats dus rot op’.

Den Ouden was met collega’s aan het werk op de Grote Koppel in het centrum toen zijn vader langskwam en hem adviseerde om zijn auto ergens anders te parkeren. ,,Ik had mijn auto naar de garage gebracht en een huurauto meegekregen. Die had ik vanwege mijn werk even in het Gildekwartier geparkeerd, maar daar is het parkeren met een vergunning. Mijn vader heeft de auto voor mij weggezet aan de Bladweg.’’

Toen Den Ouden ‘s middags naar zijn auto liep, zag hij dat de ramen, het dak en de motorkap waren beklad met teksten als ‘aso’, ‘sukkel’ en ‘dit is geen parkeerplaats dus rot op’. ,,Ik zag wel allemaal mensen uit het raam kijken, maar niemand heeft mij aangesproken. Mijn vader had de auto tegenover garageboxen geparkeerd, niet een plek waar ik ’m zelf zou neerzetten, maar er zat nog een hele straat tussen en er was ruimte voor gebruikers van de boxen om er in en uit te gaan.’’

Natte vinger

Den Ouden wordt naar eigen zeggen weer boos als hij erover vertelt. ,,Ik word zo weer witheet. Ik vind het nergens op slaan dat je aan andermans spullen zit en ze vernielt. Bel gewoon de politie, dan krijg ik een bekeuring, of doe een briefje onder de ruitenwisser. Het is met watervaste stift geschreven, dus ik kon het met een natte vinger ook niet wegpoetsen.’’

Het garagebedrijf is volgens Den Ouden nu bezig om de teksten van de auto af te krijgen. ,,Ze hebben gezegd dat ik verantwoordelijk ben voor de auto, dus dat ik voor de kosten op moet draaien. Wat dat gaat kosten, wisten ze nog niet.’’

Aangifte

Den Ouden heeft inmiddels aangifte gedaan. ,,Ik kom daar nooit en ik ben ook helemaal niet bekend met de parkeerproblemen, maar ik zou wel graag willen weten wie dit heeft gedaan zodat ik de kosten kan verhalen, want dit slaat natuurlijk nergens op.’’ Politiewoordvoerder Willemijn Pomper bevestigt dat aangifte is gedaan. ,,We gaan het oppakken. Een auto bekladden is vernieling, dus hier gaan we mee aan de slag.’’



Een jaar geleden werd een auto aan de Koppelweg met A4’tjes beplakt. Daarop stonden teksten als ‘koop een fiets’, ‘aso’ en ‘zet hem bij jezelf voor de deur’. De vellen papier werden met behanglijm op de auto geplakt. Op dezelfde weg werden banden van parkeerders lekgeprikt. Eén automobilist deed aangifte van losgedraaide wielmoeren.



Volgens bewoners van de wijk is het onmogelijk om nog ergens te kunnen parkeren sinds de gemeente Amersfoort in de aangrenzende wijk het Gildekwartier parkeervergunningen heeft ingevoerd. Tot nog toe heeft de gemeente geen oplossing gevonden voor de parkeerkwestie.