Auto belandt op kant na botsing in Utrecht

Vleutense villa van Wesley en Yolanthe eindelijk verkocht

10:48 Het luxe optrekje van Wesley en Yolanthe Sneijder in Vleuten heeft eindelijk een nieuwe eigenaar. De villa met onder andere vijf slaapkamers en vier badkamers is voor ongeveer 1,3 miljoen euro verkocht. Dat is ver onder de oorspronkelijke vraagprijs.