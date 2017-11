Auto botst tegen fietser op parkeerplaats aan de Holle Bilt

De auto wilde vanaf de parkeerplaats de weg op rijden, maar zag hierbij de fietser over het hoofd. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en hebben de bestuurder van de fiets nagekeken. Deze hoefde niet mee naar het ziekenhuis en is later door familie opgehaald.

Ook de automobilist is ongedeerd gebleven. Wel is de fiets flink beschadigd. De politie heeft geholpen met de afhandeling van het ongeval.

Er is veel discussie rondom de plaats in het verkeer van de speed pedelec omdat de maximum snelheid van 45 kilometer per uur gevaren met zich mee kan brengen. Bestuurders van een speed pedelec moeten een helm dragen en rijden op de rijbaan. Ook is een achteruitkijkspiegel verplicht.

In de provincie Utrecht rijden gemiddeld de meeste mensen rond op speed pedelecs. Van de 100.000 inwoners zijn er in Utrecht 76 in het bezit van zo’n extra snelle elektrische fiets.