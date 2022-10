Auto brandt volledig uit in de De Bilt

‘Zieke’ monteur valt door de mand: werkgever filmt stiekem bij huis en ziet 'm volop klussen

Is hij écht ziek of liegt hij over zijn medische toestand? Een werkgever twijfelt aan de verklaring van een werkweigerende monteur. Zij schakelt een rechercheur in die het huis van de man dagenlang observeert met een camera. Dan blijkt dat de monteur volop bezig is met klussen in zijn nieuwe woning. Hij wordt op staande voet ontslagen.

9:00