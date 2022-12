Auto in de brand op vluchtstrook A12, bestuurder weet op tijd uit te stappen

Nog altijd heeft man (21) nachtmer­ries van bloedige steekpar­tij na uitgaan in Utrecht

Een ruzie tijdens het uitgaan in Utrecht eindigt met een steekpartij, waarbij een jongeman in het holst van de nacht vier keer gestoken wordt. Maanden na het incident kampt het slachtoffer (21) nog altijd met pijnklachten en nachtmerries. Het is de vraag of hij ooit volledig herstelt.

2 december