Auto knalt op taxibus, weg in Lopikerkapel afgesloten

Werd advocaten­kan­toor in Utrecht daadwerke­lijk beschoten? Advocaten zelf tasten in het duister

De advocaten van Schyns in Utrecht tasten in het duister over waarom er op hun pand in Utrecht een hakenkruis is geschilderd en vernielingen zijn aangericht. Getuigen zeggen dat er kogelgaten in het raam zijn aangetroffen, maar volgens het advocatenkantoor is dat nog allerminst zeker.