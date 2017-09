Auto komt op verkeerde weghelft in Veenendaal, vrouw gewond

Vrijdag 15 september Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

7:12 Nadat eerder al een standbeeld van hem werd onthuld, wordt de Utrechtse paus Adrianus VI nu ook met een publiek gedicht in de stad herdacht. Het gedicht wordt vandaag, gebeiteld in steen, in de straat gelegd. Dat gebeurt aan de Pausdam, waar ook het beeld van Adrianus staat. Auteur is Els van Stalborch, een van de veertien dichters van het Utrechts Stadsdichtersgilde. Adrianus werd geboren als Adriaan Boeyens in de Brandstraat. In 1522 werd hij - tot zijn eigen grote verrassing - aangesteld als paus. Nauwelijks een jaar na zijn aanstelling overleed hij; sommigen beweren dat hij werd vergiftigd.